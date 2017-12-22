Компания «Аскона» продолжает свою кампанию «Спите, чтобы жить»

Каждому из нас жизненно важен сон – «Аскона» от ролика к ролику подтверждает этот тезис своими креативными решениями. Кампания «Спите, чтобы жить» стартовала с хоррор-видео, наглядно демонстрирующего необходимость полноценного сна. Продолжает эту идею более позитивный, но не менее эмоциональный ролик.

Крупнейший вертикально-интегрированный ритейлер товаров для здорового сна «Аскона» и агентство Saatchi& Saatchi Russia запустили кампанию «Спите, чтобы жить», чтобы показать сон как фундамент полноценной и качественной жизни человека. Новогодний ролик «Зимний сон» уже не первый в кампании, но в отличие от своего жуткого предшественника он показывает волшебную природу наших снов. Волшебство, по словам креативной команды, происходило и на съемочной площадке.

«Настоящее чудо случилось во время съемок этого ролика. Среди слякоти московского декабря вдруг выпал снег, который был так необходим для нашей истории», – делится Юрий Полонский, исполнительный креативный директор Saatchi&Saatchi Russia.

Главные герои ролика – дедушка и мальчик, которые появляются в видео, сменяя друг друга. Их объединяет основная идея рекламы – сны помогают нам расти и оставаться детьми.

Режиссером ролика выступил Александр Котт – лауреат Берлинского кинофестиваля за фильм «Пугало», а оператором стал Сергей Трофимов, известный по своей работе над фильмом «Ночной дозор».

«Новый год – самый ожидаемый праздник, в канун которого каждый из нас стремится стать чуточку лучше. И мы решили рассказать эту трогательную историю о том, что всегда есть выбор, можно найти в себе силы и совершить правильный поступок, но для этого нужно быть полным сил, а значит, хорошо высыпаться. Ролик получился очень трогательным, нам очень хотелось сохранить атмосферу волшебства и нам удалось это сделать», – рассказывает Владимир Корчагов, исполнительный директор ТД «Аскона».

Новый рекламный ролик Askona был опубликован неделю назад, но уже смог набрать более 2 млн просмотров на YouTube.

Состав творческой группы:

Askona (клиент)

Директор по маркетингу – Елена Корчагова

Руководитель направления рекламы, PR и развития брендов – Валерия Патрикеева

Saatchi& Saatchi Russia (креатив)

Исполнительный креативный директор – Юрий Полонский

Директор по стратегическому планированию – Дарья Царькова

Копирайтер – Артем Мухин

Директор по работе с клиентами – Наталья Сысоева

Старший Эккаунт-менеджер – Александра Иванова

Продюсер – Наталья Патрушева

Profim (продакшн)

Режиссер – Davide Gentile

Оператор – Luca Esposito

Композитор – Fancy State

Продюсер – Игорь Рабчун