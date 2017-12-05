О деньгах и о личном рассказал основатель Студии Артемия Лебедева в новом выпуске шоу «вДудь»

Мы ждали и, наконец, дождались. YouTube-шоу «вДудь» вышло из отпуска и порадовало нас отличным интервью с таким близким для нашей аудитории человеком – Артемием Лебедевым – российским дизайнером, блогером, основателем и генеральным директором Студии Артемия Лебедева.

Пересказывать выпуск во всех подробностях мы не будем – за спойлер благодарности ждать не стоит. Но вот пара тезисов для тех, кто ещё думает, стоит ли смотреть выпуск.

В интервью Артемий признался, что собственные социальные сети приносят ему больше денег, чем Студия, сотрудникам которой, кстати, он категорически запрещает говорить кому-либо о своей зарплате (это прописано в Конституции Студии Артемия Лебедева).

В разговоре с дизайнером обойти тему дизайна не представляется возможным. Так, Артемий признался, что считает логотип Тинькофф Банка «желудочно-кишечным трактом», а также уверен в том, что проводить редизайн бренда «вДудь» не нужно ни за какие деньги.

Если вы интересуетесь личной и рабочей жизнью Артемия Лебедева, то сообщаем, что выпуск с его участием уже появился на официальном канале «вДудь» на YouTube.

Также в выпуске: