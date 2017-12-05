Мы ждали и, наконец, дождались. YouTube-шоу «вДудь» вышло из отпуска и порадовало нас отличным интервью с таким близким для нашей аудитории человеком – Артемием Лебедевым – российским дизайнером, блогером, основателем и генеральным директором Студии Артемия Лебедева.
Пересказывать выпуск во всех подробностях мы не будем – за спойлер благодарности ждать не стоит. Но вот пара тезисов для тех, кто ещё думает, стоит ли смотреть выпуск.
В интервью Артемий признался, что собственные социальные сети приносят ему больше денег, чем Студия, сотрудникам которой, кстати, он категорически запрещает говорить кому-либо о своей зарплате (это прописано в Конституции Студии Артемия Лебедева).
В разговоре с дизайнером обойти тему дизайна не представляется возможным. Так, Артемий признался, что считает логотип Тинькофф Банка «желудочно-кишечным трактом», а также уверен в том, что проводить редизайн бренда «вДудь» не нужно ни за какие деньги.
Если вы интересуетесь личной и рабочей жизнью Артемия Лебедева, то сообщаем, что выпуск с его участием уже появился на официальном канале «вДудь» на YouTube.
Также в выпуске:
- о ЖЖ и прочих соцсетях
- о нежных переписках с Олегом Тиньковым
- о путешествиях
- о Конституции Студии Лебедева
- о стоимости заказа в Студии Лебедева
- о жене, о 10 детях и о самом запоминающемся свидании