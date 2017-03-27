Победителем стал дизайнер Шон Везерспун из Лос-Анджелеса



Nike, дизайн кроссовок от Шона Везерспуна

Компания Nike подвела итоги конкурса концептов дизайна кроссовок Air Max. Победителем стал дизайнер из Лос-Анджелеса Шон Везерспун. Единственный российский участник, Артемий Лебедев, не смог набрать достаточного количества голосов.

Компания Nike провела конкурс работ Vote Foward. 12 дизайнеров со всего мира представили свои концепты классической модели кроссовок Nike Air Max. Единственным российским участником стал Артемий Лебедев. Он разработал свой вариант модели Air Max 97: черные кроссовки с красными элементами и защитным кожухом на молнии для шнурков. Светоотражающий материал кроссовок должен сделать их заметными в ночное время. На язычке кроссовок дизайнер написал «НАЙК» по-русски, использовав логотип бренда в качестве элемента буквы Й.

Победителя конкурса должны были определить с помощью голосования на сайте. Лучшая модель кроссовок появится в магазинах Nike. Пока шло голосование, работа Лебедева стабильно занимала первые места. 23 марта кроссовки занимали первую строчку рейтинга, на следующий день они оказались на втором месте. Победителем конкурса стал дизайнер Шон Везерспун, который вдохновлялся 80-ми, создавая концепт. В компании не уточняют, какие места заняли другие участники конкурса.

Шон Везерспун рассказывает о своем концепте