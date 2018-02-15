Бизнесмен запустит социальный образовательный проект, включающий в себя лекции и мероприятия с развлекательным контентом

Бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует запустить серию бесплатных лекций с «равлекательно-развивающим» контентом для подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Целью проекта будет защита детей от «негативного воздействия улицы», в частности от идеологии, пропагандирующей уголовную субкультуру, сообщает РБК со ссылкой на бизнесмена.

Для проекта будет создаваться вирусный контент, который будут постоянно генерировать как для онлайн, так и для офлайн площадок. Название проекта еще не определено, рабочий вариант – «Кругозор». Проект направлен на всех детей, не только на талантливых или нуждающихся в помощи, все мероприятия будут бесплатными, уточняет Ротенберг.

Масштаб проекта и сумма инвестиций ещё не определены – всё зависит от того, насколько он будет интересен детям, отметил Ротенберг. Создание и развитие этого проекта рассматривается как «социальная инвестиция».

«Раньше я уже пересекался с образовательным направлением, когда работал в проекте издательского дома «Просвещение», из которого в итоге вышел. И если в том случае основной целью был бизнес, то сейчас мы займемся развитием детей и подростков, не ориентируясь на какую-либо финансовую выгоду», – заявил он.

Предположительно, сначала лекции начнут проводить в Москве и Санкт-Петербурге. Одной из площадок для проведения лекций и занятий в рамках проекта может стать детский лагерь «Артек», а также павильоны ВДНХ и «Москвариум». В качестве онлайн-площадок бизнесмен планирует использовать популярные у подростков социальные сети, в том числе «ВКонтакте» и Telegram.