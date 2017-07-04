После обвинений в сексизме PR компании возглавила влиятельная женщина Арианна Хаффингтон



Соцсети

Основательница HuffPost, предприниматель и влиятельный член совета директоров Uber Арианна Хаффингтон намерена заняться PR-стратегией сервиса, в рамках которой планирует изменить корпоративную культуру компании, в последнее время слишком часто попадающей на страницы прессы из-за различного рода скандалов, сообщает TheDrum.

В череде преследующих в последние месяцы кризисов и обвинений в сексизме, завершившееся уходом исполнительного директора Трэвиса Калника, Хаффингтон решила поправить имидж компании.

«Моя цель не просто изменить Uber, но создать в компании свою великую культуру. Иначе ежегодные отчёты компании будут заканчиваться вопросом, принимали ли женщины в них участия?», - сообщила Хаффингтон. «Теперь в компании будет своя эмоциональная среда, там не будет места «хамам», даже если они великолепные работники», - рассказала она о своих планах в Uber.

Напомним, не так давно Хаффингтон рекомендовала на пост главы Uber Шерил Сандберг, которая сейчас занимает пост операционного директора в Facebook. Но её кандидатура ещё не утверждена.

Предыдущий глава компании Трэвис Каланик в конце июня покинул Uber. На его уходе настояли несколько крупнейших акционеров Uber. Поводом стали многочисленные скандалы, не утихающие вокруг компании на протяжении последних месяцев.