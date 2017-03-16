Агентство продолжит многолетнее сотрудничество с оператором

Агентство Arena выиграло тендер компании «Ростелеком» на оказание услуг по стратегическому и креативному обслуживанию в 2017-2019 годах. В рамках договора агентство продолжит многолетнее сотрудничество с оператором и будет разрабатывать стратегию продвижения бренда, креативные концепции рекламных кампаний, создавать макеты наружной, печатной и интернет-рекламы, а также ролики для ТВ.

«Агентство уже не первый год сотрудничает с «Ростелеком» по креативным задачам. У нашей команды сформировалось глубокое понимание бренда и его особенностей», - прокомментировал результаты конкурса Руслан Самаев, генеральный директор Arena.

«Ростелеком» объявил конкурс на оказание услуг по стратегическому и креативному обслуживанию бренда в 2017-2019-х годах в январе текущего года. Закупка была разделена на 3 лота.

Первый лот стоимостью 611 млн рублей предполагал выполнение тестового задания, в котором необходимо прописать и обосновать стратегию бренда, которая будет соответствовать характеру и ценностям компании, а также разработку свежей и вдохновляющей творческой идеи, раскрывающей ключевые понятия о продукте.

Второй лот предполагал оказание услуг по разработке и производству рекламных материалов бренда «Ростелеком» для размещения в Сети в период с 2017 по 2019 год. Стоимость лота составила более 25,9 млн. рублей. Третий лот, стоимостью 29, 5 млн. рублей сосредоточен на разработке, производстве и адаптации рекламных материалов компании в 2017-2019-х годах.