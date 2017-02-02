В июне московский арбитраж рассмотрит по существу заявление ВТБ о признании рекламной компании банкротом



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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск банка ВТБ о банкротстве ключевой структуры оператора наружной рекламы «Олимп» - ЗАО «Олимп» и ввел в отношении компании процедуру наблюдения, следует из решения суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел (КАД). Рекламная компания задолжала банку около 2,3 млрд рублей по кредитному договору, но не может вернуть долг.

С заявлением о признании «Олимпа» несостоятельным ВТБ обратился в арбитраж в сентябре 2016 года, но к числу проблемных должников банк отнёс компанию еще в феврале. Тогда же кредитор сообщил о возможном введении процедуры наблюдения в отношении должника и связывал это решение со способностью «Олимпа» обслуживать кредит.

Общая сумма текущих требований банка ВТБ к заемщику составляет порядка 2,3 млрд рублей, в которые включены основная сумма долга и проценты по кредиту. В эту сумму также входит неустойка по платежам в размере 162 млн рублей. По данным kartoteka.ru, выручка ЗАО "Олимп" в 2015 году составила 1,88 млрд рублей, а финансовый результат - убыток в размере 432 млн рублей. Рекламная компания находится в убытке с 2014 года, до этого момента она работала с прибылью. В 2013 году прибыль outdoor-оператора cоставляла 122 млн рублей, но уже через год она сработа с убытком в 305 млн рублей. Каждый последующий год убытки компании возрастали.

Рассмотрение дела по существу суд назначил на 28 июня. До этого срока временному управляющему предстоит провести анализ финансового состояния компании, составить реестр требований кредиторов и провести первое собрание кредиторов.

В октябре прошлого года ВТБ также подал иски о банкротстве еще двух структур «Олимпа» - ООО «РК «Вера-Олимп» и ООО «Рекламно-производственная фирма «Триада». В банке это решение объяснили намерением «добиваться возврата задолженности со всех юрлиц компании, которые участвовали в получении кредита». Обе организации выступали поручителями при получении кредита ЗАО «Олимп». Однако в конце января Арбитражный суд Москвы отказал ВТБ в введении процедуры наблюдения в отношении ООО «РК «Вера-Олимп» и прекратил дело о банкротстве компании. Дело о банкротстве РПФ «Триада» продолжается, суд рассмотрит заявление ВТБ в марте.

В прошлом году у outdoor-оператора также возникли проблемы с расчетами по договору на право размещения рекламных конструкций со столичным департаментом СМИ и рекламы. В январе 2016 года департамент разорвал договор с «Олимпом» после того, как компания не перечислила в городской бюджет очередной платёж в размере 730 млн рублей. В феврале «Олимп» обратился в арбитраж с просьбой признать решение городских властей незаконным, а вскоре департамент подал встречный иск. В июле суд принял решении о взыскании с рекламного оператора в пользу города порядка 1,8 млрд рублей, но «Олимп» обжаловал решение в апелляционной инстанции. Третьим лицом в деле проходил банк ВТБ.

Итогом длительного арбитражного спора между рекламным оператором и городским департаментом стало подписание мирового соглашения в ноябре прошлого года. Достижение договоренностей, по словам главы департамента рекламы и СМИ Ивана Шубина, стало возможным «в связи с изменением финансовой ситуации в компании «Олимп» и привлечением её «существенного финансирования».

По условиям мирового соглашения, ранее расторгнутый договор восстановил силу, за 10 лет его действия «Олимп» обязался выплатить городской бюджет 9,6 млрд рублей. Все расходы по восстановлению ранее демонтированных столичными властями рекламных конструкций оператор взял на себя.