Владимир Помукчинский снова станет владельцем издания

Московский арбитражный суд признал недействительной продажу 80% долей в ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси», которое издает в России журнал L`Officiel, сообщает RNS.

Представляющий интересы миноритарного владельца компании Владимира Помукчинского юрист Дмитрий Ильчаков подтвердил, что суд возвратил корпоративный контроль над 80% долей компании и признал недействительным договор купли-продажи.

«Арбитражный суд признал заключенную ранее сделку по продаже 80% доли в уставном капитале ООО „Лез Эдисьон Жалю Рюсси“ незаконной в части нарушения покупателем Ольгой Бурмой условий оплаты за долю. Суд расторг сделку и вернул право собственности на 80% доли Владимиру Помукчинскому», — сообщил Дмитрий Ильчаков.

Напомним, иск был подан Помукчинским к гендиректору Ольге Бурме в феврале 2017 года. Он был связан с обязательством по оказанию услуг по лицензированию и дистрибуции на территории России журналов, принадлежащих компании «Лез Эдисьон Жалю Рюсси», в том числе журнала L’Officiel.

В 2014 году Помукчинский продал 80% компании «Лез Эдисьон Жалю Рюсси» Федотову за € 1,5 млн, но в договоре купли-продажи с номинальным лицом Ольгой Бурма была прописана сумма 40 тысяч рублей, остальное Федотов обещал заплатить позднее, но сумма так и не была выплачена. Этот договор купли-продажи оспаривался в суде как сделка, совершенная под влиянием обмана.

В медиагруппе ACMG, в которую входит журнал L’Officiel в России, назвали решение суда «промежуточным» и подчеркнули, что будут его оспаривать.

«Сегодня была объявлена резолютивная часть решения суда, все понимают, что это промежуточное решение, по которому сложно сделать вывод и уж тем более предугадать исход судебного процесса. Мы считаем, что необходимо, как минимум, ознакомиться с мотивированным решением суда. Изучив аргументы суда, на которые он опирался, принимая данное решение, можно будет о чем-то говорить, а пока это пустое сотрясание воздуха и желание отдельных лиц „погреметь заголовками“», — рассказал директор по связям с общественностью медиагруппы ACMG Дмитрий Озман.