К услугам владельцев зубной щетки — искусственный интеллект, обратная связь и игры

Colgate-Palmolive Company выпустила «умную» зубную щётку Colgate Connect E1. Эксклюзивным продавцом устройства является Apple — щётку можно приобрести на сайте и в магазинах компании за 99,95 долларов.

Colgate Connect E1 оснащена технологией искусственного интеллекта от Kolibree. Приложение Colgate Connect для iPhone и iPad позволяет эффективно следить за состоянием зубов. Тщательной очистке способствует звуковая вибрация, а 3D-модель показывает пройденные и «забытые» участки. Сенсоры в режиме реального времени контролируют 16 зон в ротовой полости. На основе собранных данных и с учетом его привычек пользователю выдаются рекомендации. Подсказки помогут усовершенствовать технику чистки и больше узнать об уходе за зубами.

Щётка собирает данные даже при отсутствии соединения с iOS-устройством — они будут переданы по Bluetooth сразу после подключения. Для детей предусмотрена игра Go Pirate. Она мотивирует подольше чистить зубы и собирать монеты. Кроме того, с помощью семейного режима можно проследить, почистил ли ребенок зубы и насколько тщательно.

«Умная» щётка совместима с iOS 9 и выше. Производитель обещает, что одной зарядки владельцу хватит на 10 дней. Сменные насадки обойдутся ему в 19 долларов (за упаковку из 3 штук).