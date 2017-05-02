Ролик демонстрирует возможности портретного режима съемки iPhone 7



Скриншот вилдеоролика

Apple продолжает активно рекламировать возможности фотокамеры iPhone. Ради этого маркетологи компании отправляют фотографов в малодоступные места и путешествуют по ночному городу. В новом рекламном ролике Apple превратила мегаполис в безлюдный город ради красивых портретов.

Для рекламы режима портретной съемки на iPhone 7 Plus Apple «зачистила» многомиллионный город. Безлюдный Шанхай понадобился, чтобы продемонстрировать преимущества Portrait Mode — он позволяет фокусироваться на самом важном, то есть на лице модели. Ролик сопровождает романтичный саундтрек от Уолтера Мартина и Karen O.

Apple уже демонстрировала возможности фотокамеры iPhone в других проектах. В январе фотографы сняли одну и ту же ночь в разных точках мира, чтобы показать, как работает камера на iPhone7. Съемки проходили в Шанхае, Йоханнесбурге, около индонезийских вулканов и арктических ледяных пещер.