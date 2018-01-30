Вместо запланированных 40 млн смартфонов этой модели компания выпустит в первом квартале года только 20 млн устройств

Apple сократит в два раза намеченный на январь-март текущего года план производства нового смартфона iPhone X из-за низкого спроса. Компания уже уведомила поставщиков комплектующих, сообщает Nikkei.

Основной причиной изменения плана выпуска стали слабые продажи в Европе, Китае и США. Теперь производство гаджетов будет сокращено с запланированных 40 миллионов до 20. Сокращение выпуска окажет большое влияние на сотрудничающих с корпорацией производителей, поставляющих некоторые детали. В частности, это затронет японские компании Murata Manufacturing, Kyocera, Sony и TDK.

Таким образом, если в самом начале продаж iPhone X, в ноябре 2017 года, поставщики Apple не успевали выполнять заказы на комплектующие, то сейчас склады переполнены собранной техникой.

Производство более дешевых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus останется на запланированном уровне около 30 млн штук за период с января по март.

Ранее стало известно, что Apple может и вовсе снять с производства смартфон iPhone X уже летом из-за низкого спроса на китайском рынке.