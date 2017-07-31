В России же борьба с анонимайзерами официально объявлена на законодательном уровне



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Компания Apple начала удалять из китайского App Store VPN-приложения, позволяющие обходить блокировку интернет-сайтов, сообщает Bloomberg. В России анонимайзеры уже запрещены на законодательном уровне.

В компании объяснили, что получили предписание от властей удалить из доступа некоторые приложения, не соответствующие новому законодательству. Ранее руководство страны распорядилось о запрете использования различных VPN-соединений с 1 февраля 2018 года.

Исчезновение приложений из первым заметил провайдер ExpressVPN. Компания отметила в блоге, что Apple удалила все подобные сервисы, включая и их приложение. В корпорации объяснили провайдеру, что в приложении содержится запрещенный в Китае контент. Компания назвала решение Apple содействующим осуществлению цензуры.

«Мы разочарованы этим фактом. Это показывает, на какие решительные меры идет китайское правительство, чтобы запретить использование VPN. Мы обеспокоены тем, что Apple помогает Китаю вводить цензуру. ExpressVPN решительно осуждает меры, которые угрожают свободе слова и гражданским свободам людей», - говорится в сообщении ExpressVPN.

Регулирование доступа в интернет в Китае считается одним из самых жестких в мире. Особая система фильтрации контента действует в КНР с начала 2000-х годов, и ограничивают доступ пользователей внутри страны к ряду популярных сайтов, включая Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и Wikipedia.

Для пользователей из других стран приложения VPN по-прежнему доступны. Однако президент России Владимир Путин уже подписал поправки к закону, запрещающие обход блокировок с помощью VPN и анонимайзеров. Теперь поставщики услуг VPN будут обязаны ограничивать доступ к сайтам, включенным в реестр запрещенных.