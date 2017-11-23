Главные герои ролика – профессиональные танцоры

Вы верите в любовь с первого взгляда? А с первой ноты в AirPods? Именно такие внезапно вспыхнувшие чувства и показывает компания Apple в новогоднем рекламном ролике.

Девушка, главная героиня ролика, ненадолго останавливается на улице, чтобы переключить песню в iPhone X. Когда музыка начинает звучать в AirPods, мир девушки превращается в сцену, на которой она, забывая обо всём, танцует.

Её танец обрывается, когда она сталкивается с незнакомцем. Не растерявшись, девушка передаёт ему один наушник, и они начинают танцевать вместе.

Главные герои женаты в реальной жизни, более того, они оба – профессиональные танцоры.

Возможно, не самое креативное решение для новогоднего ролика, но в предпраздничную пору можно порадоваться и красоте съемки.