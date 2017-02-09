Американская корпорация может представить нового флагмана уже осенью



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В 2017 году iPhone исполнилось 10 лет, и в честь этого события Apple собирается выпустить специальную версию смартфона. Уже сейчас стало известно, что новый 5,8-дюймовый гаджет получит название iPhone Х и будет стоить дороже 1 тысячи долларов, сообщает Apple Insider. Вероятно, по традиции, американская корпорация представит новинку осенью.

Ожидается, что новый iPhone получит рядом дополнительных преимуществ: например, OLED-дисплей, занимающий всю переднюю модель смартфона. Такой дисплей стоит в два раза дороже, чем традиционный LCD-дисплей. Кроме того, новый смартфон будет оснащен большим объемом памяти и более мощным аккумулятором. Возможно, именно с этими факторами и связано удорожание нового «яблочного» гаджета, ожидается, что розничная стоимость iPhone Х превысит 1 тысячу долларов.

Для сравнения, в настоящее время самая дорогая модификация iPhone - iPhone 7 Plus с 256 ГБ встроенной памяти - продается в США за 969 долларов, в то время как самый доступный iPhone 7 с 32 ГБ памяти стоит 649 долларов.

Интересно, что на фоне новостей о скором появлении нового «яблочного» смартфона, iPhone предыдущего поколения теряет в цене. Так, 32-гигабайтный iPhone 7 подешевел с 56990 до 52990 рублей, 128-гигабайтный - с 65990 до 60990 рублей, а 256-гигабайтный - с 74990 до 68990 рублей.

Стоит отметить, что помимо смартфонов Apple подешевели и другие устройства корпорации. Планшеты iPad Pro 9,7 подешевели на пять-восемь тысяч рублей, а версия с 12,9-дюймовым дисплеем снизилась на три-десять тысяч. Компьютеры Apple в топовых комплектациях утратили в цене вплоть до 17 тысяч рублей, часы Watch подешевели на 3 тысячи рублей, до 30990 рублей, а наушники AirPods упали в цене с 12990 до 11990 рублей.