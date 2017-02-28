Актриса договорилась о партнерстве с домом парфюмерии в январе 2017 года



Скриншот видеоролика

Голливудская актриса Анджелина Джоли стала героиней рекламного видео, посвященного новому аромату Guerlain. В роли режиссера ролика выступил Терренс Малик.

Видеоролик снимался в Провансе, этот регион Франции был выбран не случайно - именно там растет главный ингридиент аромата — лаванда. По сюжету Анджелина Джоли выступает в роли музы парфюмера Тьерри Вассера, который, вдохновившись ее красотой и грацией, соединяет несколько компонентов и получает новый аромат Mon Guerlain.

Как говорят создатели аромата, новый парфюм создан для современной сильной женщины, в него заложены “нотки женственности”, мечты и эмоции. Переговоры о сотрудничестве Guerlain с Анджелиной начались еще в 2015 году. Однако официально голливудская актриса и дом парфюмерии смогли договориться о партнерстве лишь в январе текущего года. Все средства, вырученные от сотрудничества с Guerlain, актриса планирует потратить на свои благотворительны е проекты. Ранее актриса никогда не сотрудничала с косметическими марками — контракт с Guerlain стал первым в ее карьере.