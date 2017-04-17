Более 1000 человек попытались познакомиться с ним вопреки его желанию





Фото: twitter.com/MattewSHerrick

Житель Нью-Йорка Мэтью Херрик подал в суд на приложение гей-знакомств Grindr из-за преследующих его мужчин. Он утверждает, что более тысячи человек пытались познакомиться с ним против его желания. Об этом сообщает Wired magazine.

В течение полугода Мэтью сталкивался с незнакомцами, желающими завести с ним отношения, у своего дома, на улице и рядом со своей работой. По словам Херрика, он отказывался от общения, но некоторые из мужчин принимали его слова за часть ролевой игры и продолжали приставать. Американец предполагает, что это связано с тем, что его бывший партнер создал в приложении гей-знакомств Grindr профиль с его фотографиями и сообщает всем его домашний и рабочий адреса.

Херрик попытался связаться с администрацией сервиса, но так и не получил ответа. За последние несколько месяцев он отправил Grindr более 50 жалоб. Теперь он надеется повлиять на руководство приложения через суд.