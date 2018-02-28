Сделка является одной из крупнейших на рынке за последние несколько лет, наряду с продажей Nest компании Googlе

Grishin Robotics, венчурный фонд одного из основателей Mail.Ru Group Дмитрия Гришина продал корпорации Amazon компанию Ring, разработчика линейки «умных» устройств, обеспечивающих безопасность дома.

Компания Ring занимается производством «умных» дверных замков, камер и других устройств. «Эта сделка является одной из крупнейших на рынке за последние несколько лет, наряду с продажей Nest компании Google, и Oculus – корпорации Facebook; активность в секторе, на котором мы приняли решение сфокусироваться еще в 2012 г., подтверждает правильность нашей ставки. Несмотря на столь позитивные сигналы, индустрия все еще находится на ранней стадии развития, и будущие годы обещают быть не менее интересными», – сказал Дмитрий Гришин.

Сумма сделки не раскрывается. Однако Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Amazon заплатила $1 млрд.

Grishin Robotics вложила в Ring $61,2 млн. в 2016 году. Всего с момента основания в 2012 году Ring привлекла около $210 млн; в число инвесторов компании также входят DFJ, Qualcomm, Goldman Sachs, Virgin Group, Kleiner Perkins и другие.Напомним, в октябре 2016 года Гришин покинул пост директора Mail.Ru Group. С тех пор он сделал ряд инвестиций: в январе 2017 года он был в числе инвесторов, вложивших $17,2 млн в первый в мире сервис локальной доставки товаров с использованием автономных мобильных роботов Starship. В июне Grishin Robotics проинвестировала в стартап Wonder, разрабатывающий игровой смартфон, а в августе вместе с Alibaba – $9 млн в прокат велосипедов в Гонконге.