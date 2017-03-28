Американская компания отказалась от самостоятельного выхода на привлекательный рынок



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Американский онлайн-ритейлер Amazon объявил о покупке крупнейшей платформы электронной коммерции на Ближнем Востоке — Souq.com. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Amazon. Сумма сделки не разглашается.

“Amazon и Souq.com руководствуются одинаковыми принципами: нами движут интересы клиентов, изобретательност ь и долгосрочное мышление. Souq.com является пионером электронной коммерции на Ближнем Востоке”, - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Amazon Расса Грандинетти.

По данным Financial Times, изначально Amazon рассматривала возможность самостоятельно зайти на Ближний Восток под своим брендом, однако покупка Souq.com позволит американской компании завладеть рынком с 50 млн потребителей без лишних затрат. Так, после завершения сделки Amazon получит существующую клиентскую базу и готовую инфраструктуру для хранения и доставки товаров.

Сумма сделки, закрытие которой ожидается в конце 2017 года, не разглашается. Однако источники FT предполагают, что речь может идти о 650-750 млн долларов. Souq.com основана в 2005 году. Сейчас на платформе представлено около 8,5 млн товаров в 31 категории, среди которых бытовая техника, косметика, одежда и обувь, товары для дома, детей и т.д.