На сайтах крупнейших интернет-магазинов Великобритании обнаружены системы для отслеживания действий покупателей

Крупнейшие интернет-магазины Великобритании передавали информацию о покупателях третьим лицам, сообщает The Times со ссылкой на исследование аналитической компании Evidon.

На сайтах магазинов Debenhams, Mothercare, Marks & Spencer, Boots, House of Fraser, Amazon и Tesco были размещены от 13 до 65 систем для отслеживания действий покупателей. С помощью этого можно узнать IP-адреса клиентов, данные о геолокации и устройстве, которыми они пользуются.

«Система онлайн-рекламы построена на анонимности, то есть информация, которую отслеживают, анализируют, продают и приобретаю интернет-магазины личная. Тем не менее выясняется, что зачастую узнать персональные данные не составляет труда», – прокомментировал ситуацию британский активист организации по защите личной информации Privacy International Фредерик Калтенер.

Лица, которым интернет-магазины передавали сведения о клиентах, по мнению Калтенера, могли использовать персональные данные для рекламы. Одна из компаний-покупателей информации создавала видео, на которых полностью воспроизводятся действия клиентов на сайтах интернет-магазинов.