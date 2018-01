К чему приведет массовый отказ от наличной оплаты

США встали на путь безналичной экономики. Американские ритейлеры одержимы технологиями, крупные компании вроде Amazon и Starbucks уже тестируют полный отказ от кэша. Аналогичный проект намерена запустить сеть ресторанов Sweetgreen. Такая политика может иметь определенные преимущества, например, повышение эффективности и предотвращение краж. Однако под удар поставлена самая незащищенная категория граждан — 7% американцев, не имеющих банковского счета, отмечает Business Insider.

Недавно Amazon открыл в Сиэтле инновационный магазин Amazon Go — первый офлайн-супермаркет без касс. Система Just Walk Out автоматически распознает, какие продукты взял покупатель, а также замечает, если товар был возвращен на полку. Оплата покупок происходит с помощью приложения Amazon Go при прохождении через специальные турникеты. Магазин также оснащен десятками видеокамер, которые непрерывно следят за посетителями.

Сиэтл стал инновационным плацдармом и для Starbucks: сеть кофеен открыла в городе заведение без касс. К такому шагу компанию подтолкнули цифры: доля мобильных платежей в США превысила 30%, а проникновение мобильных устройств и банковских карт стало практически повсеместным. Об этом заявил гендиректор Starbucks Кевин Джонсон на телефонной конференции с инвесторами.

Директор по маркетингу мобильной торговой платформы GPShopper Майя Михайлова считает, что упомянутые компании возглавят революцию в розничном бизнесе. Отказ от наличной оплаты ускорит обслуживание, отпугнет воров и позволит ритейлерам собирать больше информации о покупателях, чтобы делать подходящие им предложения.

Потребители в целом готовы к изменениям, свидетельствует опрос CivicScience. Около 75% респондентов заявили, что переход ресторана на безналичную оплату не повлияет на частоту их визитов. Еще 15% готовы отказаться от посещения заведения, не принимающего наличность.

В 2015 году 7% американцев не имело доступа к банковским услугам. Хотя этот показатель постепенно снижается (8,2% в 2011 году, 7,7% в 2013-м), об охвате всего населения говорить пока рано. Получается, примерно 22 млн человек не смогут ничего купить, если торговые сети объявят полноценную войну наличным расчетам. Отсутствие банковского счета — далеко не всегда личный выбор. Чаще всего это означает отсутствие средств для хранения в банке. В безналичной экономике такие граждане окажутся «второсортными» и станут изгоями, предупреждают аналитики. Тем более что в развивающихся странах процент бедных жителей больше, чем в Штатах.

Впрочем, среди специалистов есть место и оптимизму. Они указывают на снижение доли людей, не охваченных банковскими услугами, а также на необходимость изобрести решение для этой категории.