Литературные классики в течение месяца отвечали на вопросы жителей Екатеринбурга

Кем бы могли стать легенды русской и зарубежной литературы, если бы так и не добрались до пера? Врач Чехов, инженер Достоевский — это уже довольно примитивно. По версии креаторов агентства Red Pepper, Толстой, Булгаков и Диккенс стали бы отличными операторами call-центров.

Агентство предложило жителям Екатеринбурга позвонить классикам мировой литературы.

Сервис аудиокниг Storytel запустил новую рекламную кампанию. Совместно с агентством Red Pepper было принято решение выйти за рамки стандартных средств рекламной коммуникации, а именно перейти из онлайна в оффлайн.

В начале января на одной из улиц Екатеринбурга появился нестандартный арт-объект — литературный таксофон, призванный транслировать ценности классической и современной литературы особым способом.

Креативная идея

«Литературный таксофон» — конструкция, существующая на пересечении арт-объекта и обычной телефонной будки, телефон в которой периодически звонил, привлекая внимание проходящих мимо горожан. Подняв трубку, каждый слышал голос известного писателя или поэта, который готов был ответить на любой вопрос.

Механизм ответов прост — аналогия с классическими книжными гаданиями. Креативная команда переосмыслила знакомую каждому ситуацию: человек мысленно задает интересущий вопрос, загадывает случайную страницу и строчку в книге и находит там ответ, чаще всего подходящий к разрешению проблемы.

Аудиоформат такого развлечения и был представлен на улицах города. На другом конце провода с ответами на все вопросы могли оказаться Пушкин, Чехов, Достоевский, Диккенс, Верн, Дюма, Твен и другие.

Реализация проекта

Агентство Red Pepper решило не пользоваться уже готовыми и привычными многим вариантами таксофонов (советские и лондонские будки), а создать уникальный объект в новой стилистике.

Вдохновение черпали из образов немецкого таксофона, чертежей космических аппаратов, книг для детей и даже советских холодильников. Созданием внешнего облика занималась автомобильная мастерская Metal Heart, а интерьером — художница Наталья Пастухова. Она создала уникальный и детально проработанный мир, наполненный драконами и русалками, который напоминал красочные иллюстрации из фантастических детских книг. Продуманная подсветка создавала идеальное пространство для памятных фото и селфи.

Подняв трубку, человек выходил на прямой контакт с одним из одиннадцати классических поэтов и писателей — система выбирала собеседника случайно. Они предлагали слушателю задать любой волнующий его вопрос, а после нажатия одной из кнопок таксофона писатель отвечал ему случайным отрывком из своей книги.

Результат акции

Размещение такого литературного арт-объекта вызвало шквал публикаций в городских СМИ. Успех кампании предопределило его удачное расположение — у входа в «Ельцин Центр», который является одной из основных культурных и развлекательных точек города — а также время старта акции: новогодние праздники.

Новость широко распространялась в социальных сетях.

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«Яркий дизайн и иллюстрации от Наташи Пастуховой привлекли детей к проекту, а привязка к литературе добавила ему культурной значимости. Литературный процесс занимает важное место в тематике программ „Ельцин Центра“, поэтому мы долго не раздумывали, когда нам предложили разместить таксофон. К тому же, подобные проекты добавляют интерактивности в городскую среду, а это всегда интересно», — поясняет Олег Лутохин, руководитель отдела образовательных программ «Ельцин Центра».

В результате за месяц количество пользователей приложения Storytel, проживающих в Екатеринбурге и окрестностях, увеличилось с 2% до 16%, то есть в 8 раз. После завершения активной фазы кампании в Екатеринбурге таксофон продолжит свой путь и вскоре появится в новых местах и городах.