Выигрыш можно потратить на оплату любых покупок на торговой площадке

Российским пользователям приложения AliExpress стала доступна викторина «Мани на кармане». Ежедневно площадка разыгрывает сумму в размере 20 000 рублей, выигрыш можно потратить на оплату любых покупок, пишет vc.ru.

Викторина «Мани на кармане» проводится в приложении AliExpress, каждая игра состоит из 12 вопросов. Если участник не отвечает вовремя или даёт неправильный ответ, он покидает игру. Тот, кто первым даст все правильные ответы, автоматически становится победителем.

Согласно правилам игры, выигрыш выдаётся в виде долларовых купонов AliExpress номиналом в $ 1, $ 3, $ 5, $ 10 и $ 50. Они используются для оплаты товаров с доставкой из-за границы, на площадку Tmall купоны не действуют. Позже компания может разрешить выводить выигрыш на баланс аккаунта или переводить его на счёт, уточнили в AliExpress.

«Мани на кармане» — это адаптация игры, которую выпускает в Китае компания Taobao, которая входит в группу Alibaba, рассказали в AliExpress. Компания выделила $ 300 тысяч для призового фонда в ближайшее время.

AliExpress рассчитывает с помощью игры увеличить количество новых пользователей как минимум на 10% от текущего показателя и повысить конверсию в покупки внутри приложения.