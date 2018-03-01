Блогеры, имеющие не менее 5 тысяч подписчиков, смогут заработать на обзоре товаров, представленных на платформе

Китайская торговая площадка AliExpress запустила в России собственную социальную сеть для клиентов «Клуб шопоголиков» и «биржу блогеров» AliExpress Connect, где блогеры смогут зарабатывать на обзорах товаров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой пресс-службу компании.

В России соцсеть будет интегрирована в мобильное приложение AliExpress, так как на него приходится более 60% всех заказов на платформе.

Блогерам на бирже AliExpress Connect предлагается записывать обзоры на товары. Блогеры смогут монетизировать контент: внутри биржи бренды будут размещать задания на обзоры с заранее обозначенным гонораром. Покупатели могут подписаться на таких блогеров, получать их обновления, следовать рекомендациям и пользоваться скидками, рассчитывают в компании. Необходимая база для блогера, желающего сотрудничать с биржей,– не менее 5 тыс. подписчиков, а для магазина – высокий пользовательский рейтинг. Администрация будет учитывать количество подписчиков на внешних площадках, таких как «ВКонтакте», Instagram, Facebook и Twitter.

«Для нас очень важно, как пользователи оценивают товары, продавцов и сервис, все это влияет на изменения в ассортименте, рейтинг товаров. Кроме того, пользовательский контент помогает существенно нарастить продажи, именно поэтому продавцы и раньше пытались наладить взаимодействие с крупными блогерами, а интерфейс мобильного приложения все больше трансформируется в ленту соцсети не только с товарными предложениями, но и с обзорами товаров и редакционным контентом», – рассказал директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

Ранее сообщалось, что площадка AliExpress запустит в России бренд «Лоукостер», дискаунтер, который специализируются на товарах стоимостью до 600 руб. Бренд рассчитан на молодую «малобюджетную» аудиторию и будет запущен в мобильном приложении компании.