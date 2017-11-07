Эксперты предупреждают, что это может привести к подорожанию товаров



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AliExpress в ближайшее время планирует сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

Теперь посылки будут собираться не продавцами площадки, а самой компанией на собственных складах в Китае. Таким образом, AliExpress рассчитывает контролировать весь процесс доставки.

Ускоренную доставку обеспечит логистическая компания Cainiao, которая также входит в группу Alibaba. Кроме того, уже заключены партнерские соглашения с крупнейшими грузовыми перевозчиками, в числе которых «Почта России» и российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo.

Эксперты считают, что от AliExpress не зависит скорость доставки от магистральных узлов «Почты России» до конкретных получателей. Сейчас компания доставляет товары в Россию в среднем за месяц, хотя максимальный срок доставки сейчас составляет 45 дней.

Гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов рассказал, что новая модель доставки компании уже используется некоторыми площадками, однако в случае дешёвых товаров из Китая с бесплатной доставкой «любое отклонение от модели неизбежно приведёт к существенному увеличению конечной цены для покупателя».