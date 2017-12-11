Держатели карт «Warface» и «Игры@mail.ru» кроме кэшбека получат внутриигровые бонусы

Альфа-Банк, игровое направление Mail.Ru Group и программа лояльности Gratz Bonus представили специальные банковские карты для геймеров –«Warface» и «Игры@mail.ru». Ее обладатели будут получать специальные бонусы и внутриигровые подарки в проектах Mail.Ru.

С каждой покупки держатель игровой карты будет ежемесячно получать кэшбек в виде баллов, которые можно конвертировать во внутриигровую валюту. Первая часть бонусов начислится в игру, которую выберет пользователь при оформлении карты, а вторую можно по желанию распределить на другие игры-участники программы. Также обладатели карт ежемесячно будут получать дополнительные внутриигровые подарки — их содержание зависит от объема операций по карте.

Участниками программы лояльности стали Warface, танковый онлайн-экшн «Armored Warfare: Проект Армата», многопользовательские онлайн RPG Skyforge и «Аллоды Онлайн», а также браузерные игры «Легенда: Наследие Драконов», «Троецарствие» и «Джаггернаут».

«Банковские карты с целевыми программами лояльности для геймеров становятся все более популярными. Объемы их выпуска растут с каждым годом, по некоторым оценкам, активная аудитория российских геймеров насчитывает порядка 46 млн. человек, большинство из которых регулярно тратит на виртуальные развлечения реальные деньги. Новые «игровые» карты дают возможность тратить на внутриигровые покупки не свои средства, а кэшбек от повседневных покупок», – комментирует Георгий Миронов, руководитель по развитию ко-бренд проектов Альфа-Банка.