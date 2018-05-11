Бывший министр финансов пообещал, что подумает над предложением

Главе Центра стратегических разработок (ЦСР), бывшему министру финансов России Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату России, сообщают «Ведомости».

Сам Кудрин подтвердил информацию, что ему было предложено возглавить Счетную палату. «Да, мне поступило предложение от „Единой России“ выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — сказал он.

Сейчас Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова, которая вскоре станет вице-премьером России.

По действующему законодательству, Государственная дума представляет президенту страны трёх кандидатов на пост главы Счетной палаты. Глава государства выбирает из трех кандидатов одного и вносит его кандидатуру на утверждение Думой. Единороссы выдвинули на этот пост первого зампреда Думы Александра Жукова, но он отказался, так как захотел остаться вице-спикером. Тогда выбор пал на Кудрина.

«Поэтому мы стали искать кандидатуру вне стен Думы. Выбрали Кудрина — он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе», — сообщил источник, близкий к думскому руководству. По его словам, Кудрин обещал принять решение к понедельнику, после чего в Думе пройдет совещание со всеми фракциями.