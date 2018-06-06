В числе тех, кто отправил свое обращение на прямую линию с президентом России, намеченную на 7 июня, оказался глава оргкомитета национального конкурса по созданию туристического бренда России, сопрезидент АБКР и управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев. Он попросил руководителя страны поддержать результаты конкурса.
Проект «Туристический бренд России» был инициирован Ростуризмом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ассоциации брендинговых компаний России. Предполагалось, что разработанный знак будет представлять нашу страну на международной арене, использоваться в наружной рекламе, на сувенирной и полиграфической, фото- и видеопродукции отечественных туристических и сопутствующих услуг.
Конкурс стартовал как народный: в 2015 году в рамках первого этапа проекта все желающие могли поделиться своими идеями. В 2016 году Ростуризм совместно с АБКР провел второй этап, который предполагал профессиональную разработку бренда силами брендинговых агентств, привлекаемых на безвозмездной основе на принципах социальной ответственности бизнеса. В работе над турбрендом России приняли участие 45 специалистов из 30 брендинговых агентств. В итоге открытого онлайн голосования лучшей была признана концепция «Россия — здесь целый мир», выполненная группой авторов в стиле супрематизма, кубизма и абстракционизма.
«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 мы будем открывать уже с готовым туристическим брендом России» — оптимистично заметил в июне 2017 года в интервью «Российской газете» глава Ростуризма Олег Сафонов.
Однако официально утвердить результаты народного голосования должно было жюри под председательством вице-премьера правительства Виталия Мутко. И на этом этапе принятие решение застопорилось
Алексей Андреев, глава оргкомитета национального конкурса по созданию туристического бренда России, сопрезидент АБКР, управляющий партнер Depot WPF :
Для меня обращение к президенту России — это не последний шанс завершить наш конкурс любой ценой. Скорее, это нормальная рабочая процедура, рутина. Мы предполагали, что не вся творческая общественность примет участие в конкурсе — так и случилось. Мы знали, что многие из «неприсоединившихся» потом будут говорить: мол, почему нас не позвали — они это и говорили. Мы не сомневались, что некоторые работники туристической индустрии в штыки воспримут всё, что не укладывается в рамки «Кремль — балалайка — медведь — триколор» — и мы получили свою порцию упреков. И уж точно мы знали, что на уровне высших государственных чиновников случится ступор — он случился. Всё предсказуемо до банальности. Но вот чего мы не ждали, однако на что надеялись, так это реальное признание и респекты со стороны профессионального сообщества, особенно зарубежного! Нас очень радуют высокие оценки нашего труда коллегами по цеху. Спасибо вам огромное от всей команды разработчиков турбренда России! И отдельное спасибо Ростуризму, его главе Олегу Петровичу Сафонову и всем организациям, сообществам и руководителям, без которых этот крутейший кейс не состоялся бы.