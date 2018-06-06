Глава оргкомитета национального конкурса по созданию туристического бренда РФ направил обращение на прямую линию с президентом

В числе тех, кто отправил свое обращение на прямую линию с президентом России, намеченную на 7 июня, оказался глава оргкомитета национального конкурса по созданию туристического бренда России, сопрезидент АБКР и управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев. Он попросил руководителя страны поддержать результаты конкурса.

Проект «Туристический бренд России» был инициирован Ростуризмом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ассоциации брендинговых компаний России. Предполагалось, что разработанный знак будет представлять нашу страну на международной арене, использоваться в наружной рекламе, на сувенирной и полиграфической, фото- и видеопродукции отечественных туристических и сопутствующих услуг.

Конкурс стартовал как народный: в 2015 году в рамках первого этапа проекта все желающие могли поделиться своими идеями. В 2016 году Ростуризм совместно с АБКР провел второй этап, который предполагал профессиональную разработку бренда силами брендинговых агентств, привлекаемых на безвозмездной основе на принципах социальной ответственности бизнеса. В работе над турбрендом России приняли участие 45 специалистов из 30 брендинговых агентств. В итоге открытого онлайн голосования лучшей была признана концепция «Россия — здесь целый мир», выполненная группой авторов в стиле супрематизма, кубизма и абстракционизма.

«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 мы будем открывать уже с готовым туристическим брендом России» — оптимистично заметил в июне 2017 года в интервью «Российской газете» глава Ростуризма Олег Сафонов.

Однако официально утвердить результаты народного голосования должно было жюри под председательством вице-премьера правительства Виталия Мутко. И на этом этапе принятие решение застопорилось