Производитель безалкогольных напитков выходит на рынок снеков за счет брендов компании "Раздолье-трейд"



Иллюстрация: vk.com

Подмосковная производитель безалкогольных напитков "Аквалайф" ведет переговоры о покупке четырех марок семечек: Fishka, "Раздолье", "Потеха" и "Mr. Семечкин" у компании "Раздолье-трейд". Сделка планируется в рамках партнерского соглашения компаний по развитию дистрибуции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на одного из участников снекового рынка и бывшего сотрудника "Раздолья".

Один из собеседников издания рассказал, что вышеуказанные бренды были оценены в 100 млн рублей, при этом половина этой суммы уже была оплачена, второй транш будет через год. Кроме того, в рамках сделки завод "Раздолья-трейд", расположенный в Ногинском районе Московской области, останется в собственности компании.

Гендиректор "Аквалайфа" Алексей Четвергов подтвердил, что у его компании и "Раздолья-трейд" есть партнерское соглашение по развитию дистрибуции, в рамках которого уже произошло объединение команд отделов продаж. "Бренды "Раздолья" являются частью этого соглашения, но его условия пока рано раскрывать, мы еще находимся в обсуждении",— добавил Четвергов.

По словам главы производителя безалкогольных напитков, объединение дистрибуции "Аквалайфа" и "Раздолья-трейд" позволит увеличить продажи продукции обеих компаний и сократить издержки по логистике. При этом "Аквалайф" собирается и дальше расширять ассортимент за счет включения в него других категорий снеков.