Повышение акциза привело к росту цен и падению продаж



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В первом квартале рынок сигарет в России сократился на 7,9% и составил 54,7 млрд штук, подсчитала компания Philip Morris International (PMI). Это самое заметное падение продаж с начала 2015 года, когда оно составило 9,3%. Владелец брендов Marlboro и Parliament объясняет сокращение повышением акциза, которое привело к росту цен. С 1 января увеличилась как специфическая часть акциза, так и адвалорная (процент от розничной цены)

Отрицательная динамика может быть связана и с искусственным созданием запасов сигарет. В конце года табачные компании запасали продукцию со старым акцизом. Таким образом производители оставляют себе место для маневров в ценовых войнах.

Однако подобная практика лишает бюджет миллиардов рублей. Минфин даже предлагал в 1,3 раза увеличить акциз для того объема табачной продукции, который будет реализовываться в последнем квартале сверх среднемесячного объема предыдущего календарного года.

Собственные отгрузки PMI упали на 16,7%, без учета изменения товарных запасов у дистрибутора снижение составило 7,5%. Доля компании на российском рынке сократилась на 0,4 п. п., до 27,4%. PMI объясняет это тем, что продукция конкурентов с повышенными ценами медленнее доходила до конечного потребителя. По итогам всего 2017 года эксперты ожидают падения рынка до 5–6%.