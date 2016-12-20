Среди основных претендентов на активы ритейлера - "Лента", "Магнит" и "Ашан"



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Акционеры "О'Кей", седьмой по выручке российской торговой сети, ведут переговоры о продаже своих долей в компании. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на четырех человек, знакомых с участниками переговоров. Как отмечает издание, среди потенциальных претендентов на долю - "Ашан", "Лента" и "Магнит".

Торговая сеть "О’кей" была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Свой бизнес основатели ритейлера начали с развития гипермаркетов (первый открылся в Петербурге в 2002 году). Однако во время последнего кризиса торговая сеть начала развивать супермаркеты-дискаутеры под брендом "Да!". Кроме того в 2015 году "О’кей" продал "Ленте" три недостроенных гипермаркета и три земельных участка.

По данным Ведомостей, основные акционеры ритейлера Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий и Борис Волчек контролируют 78,97% компании. Главная причина, по которой они решили расстаться с розничным бизнесом, это "необходимость финансировать другие проекты вне ритейла", пишет издание со ссылкой на источники.

По мнению экспертов, покупка ритейлера будет выгодна для "Ленты" и "Ашана", в силу их близких форматов. Однако "Лента" может столкнуться с ограничениями ФАС в Петербурге. «Поэтому с точки зрения рисков наиболее логичным претендентом выглядит "Ашан": он улучшит позиции в Москве, очень серьезно усилит бизнес в Петербурге и может сам заимствовать какие-либо решения в местном ассортименте у «О’кей», – цитирует издание генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова.