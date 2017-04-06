10 вопросов о популярных российских проектах и агентствах



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В преддверии церемонии награждения Рейтинга креативности АКАР, ассоциация проведет тестирование на знание рекламной индустрии. Именитым рекламистам и людям, смотрящим на рекламу с другой стороны экрана, будет предложено проверить свои знания через интерактивную игру, получившую название AdKing.

Чтобы проверить, насколько хорошо люди осведомлены о рекламной индустрии, АКАР запускает специальный тест в форме онлайн-викторины, где знания будут награждаться интересными призами. Игрокам предстоит ответить на 10 вопросов о популярных российских проектах и агентствах, истории и рекламных технологиях. AdKing не только проверит знания, но и поможет людям больше узнать о развитии российского рекламного рынка и интересных кейсах.

ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ МОЖНО ЗДЕСЬ!

Самые осведомленные участники получат возможность посетить мероприятия АКАР со специальными скидками. Ближайшее событие - BEST CASES CONFERENCE, на которую первым 100 игрокам, правильно ответившим на вопросы теста, будет предоставлена 50% скидка.

Подробнее о ВСС:

BEST CASES CONFERENCE – конференция в сфере креатива, где лидеры ТОП-3 и ТОП-10 Рейтинга креативности АКАР получат заслуженные награды и вместе с брендом-рекламодателем расскажут, как рождались лучшие проекты 2016 года.

Место проведения: Deworkacy, Берсеневская набережная, дом 6, стр.3 (вход со двора), 6 этаж.

Подробная программа на http://bestcases.moscow

www.facebook.com/BestCasesConference

Викторина AdKing разработана совместно с компанией ROITER - http://www.roiter.ru/