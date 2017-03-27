Церемония награждения состоится 18 апреля в Deworkacy

18 апреля состоится награждение Рейтинга креативности АКАР, где будут названы лучшие кейсы и имена самых талантливых рекламистов прошедшего года.

С 2007 года Рейтинг креативности АКАР ранжирует российские рекламные агентства согласно призовым местам, занятым на профессиональных фестивалях. По мере развития индустрии методология постоянно совершенствовалась, и сейчас Рейтинг – надежный инструмент конкурентной борьбы и имиджевого продвижения для российских креаторов.

Список фестивалей, результаты которых будут учитываться в Рейтинге, актуализирует Комиссия по фестивальной и конкурсной деятельности АКАР, в которую входят представители ТОП-10 победителей прошлого года. Эксперты оценивают масштаб, степень профессионализма жюри и качество работ, поданных на каждый фестиваль, чтобы обеспечить максимально высокий уровень кейсов, входящих в Рейтинг. Так в конце прошлого года в список был возвращен фестиваль «Белый Квадрат», а «Идея!» и PIAF - исключены.

Традиционно лидеры Рейтинга в трех категориях – реклама, брендинг и маркетинговые услуги – получают награды на торжественной церемонии награждения, которая стала визитной карточкой Рейтинга и одним из самых ожидаемых событий индустрии. На протяжении 10 лет лидеры Рейтинга готовили не только яркие проекты, но и креативные концепции церемонии: погружали коллег под землю в ожидании конца света, предлагали встретить рождение суперновы и приглашали посетить «кухню» индустрии.

В этом году АКАР продолжит традицию, и церемония награждения будет проведена в рамках самого креативного события весны - BEST CASES CONFERENCE. На конференции лидеры ТОП-3 и ТОП-10 Рейтинга не только получат заслуженные награды, но и поделятся опытом с коллегами – вместе с брендом-рекламодателем, они расскажут, как рождался каждый проект-победитель.

Помимо этого, на конференции будет названо «Агентство десятилетия», которое будет выбрано народным голосованием. Впервые в российской рекламной индустрии судьба лидеров рынка окажется в руках людей, которые смотрят на рекламу с другой стороны экрана. Им предстоит определить, какое из агентств завоевало не только фестивальные награды, но и симпатии коллег и потребителей.

Чтобы поздравить коллег и присоединиться к передовому опыту лидеров Рейтинга, ждем вас 18 апреля на BEST CASES CONFERENCE!

Генеральный информационный партнер Best Cases Conference - холдинг РБК.

Генеральный индустириальный партнер Best Cases Conference - Sostav.ru

Место проведения: Deworkacy, Берсеневская набережная, дом 6, стр.3 (вход со двора), 6 этаж.

Билеты на сайте

Информационная поддержка