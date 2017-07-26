В новом индустриальном справочнике опубликован глоссарий рекламных терминов и условия проведения тендеров в контекстной рекламе



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В новом индустриальном справочнике Ассоциации Коммуникационных Агентств России комиссия представила два важных документа, которые регулируют сегмент digital – «Условия проведения тендеров в контекстной рекламе» и «Первый российский профессиональный словарь в области интерактивной рекламы», сообщает АКАР.

В «Условиях» описана актуальная ситуация на рынке, эффективные алгоритмы взаимодействия между сторонами, а также профессиональная терминология рынка digital-коммуникаций. Документ изменит подход рекламодателей к проведению тендеров, предоставив им рекомендации по формулировке KPI и организации тендера с учетом особенностей инфраструктуры рынка performance-маркетинга и контекстных рекламных систем.

Документ подготовила «Рабочая группа по контекстной рекламе и смежным рынкам» IAB Russia. В разработке приняли участие представители компаний ADLABS, Adventum, Google Russia, iConText, LaModa, MGcom, Video International, Weborama, Блондинка.Ру, Яндекс. Экспертами выступили сотрудники Artics Internet Solutions, iProspect, MEC.

Глоссарий интерактивной рекламы содержит расшифровку более 500 специальных терминов, представленных на двух языках. Его задача – сделать коммуникации в сфере интерактивной рекламы более эффективными.

«Из данных документов можно извлечь пользу не только концептуального характера. На них целесообразно ссылаться в договорах и других юридических документах, при возникновении деловых споров и разногласий, наконец – при защите своей позиции в судах», – отмечает Александр Романов, председатель комиссии по индустриальным стандартам АКАР.

Кроме составленных рейтингов и проведенных за прошедший год исследований эксперты актуализировали ряд существующих индустриальных стандартов АКАР. Стандарты касаются творческого процесса в рекламном агентстве, условий проведения тендера по выбору поставщика маркетинговых услуг, а также условий проведения тендера среди креативных и медийных агентств.

Публикуем обновленный индустриальный справочник АКАР