Графический дизайнер из ЮАР о работе, Москве и любимых проектах

Айзек Фефо, графический дизайнер Stratcom, приехал в Москву на две недели, чтобы поработать с командой Depot WPF. Дизайнер рассказал Sostav, что он думает о поездке и российских потребителях.

- Как тебе Москва?

- Люди здесь замечательные. Они открыты, гостеприимны. За все время пока я здесь, не произошло ничего плохого. Я в восторге от еды и, конечно, от водки. Мне нравится архитектура, мне нравится ночная жизнь города. Обычно после работы я сразу еду домой, готовлю себе какую-то еду и ложусь спать. А здесь я могу заняться массой вещей. Может, я рассуждаю как турист. Может, вы уже привыкли к этому. Но вечером здесь никогда не скучно.

- Какие ты можешь выделить различия в российском и африканском подходах к работе?

- Если честно, я думаю, что в международных компаниях нет никакой разницы в подходе. Если рассматривать международные агентства, то здесь нельзя выделить какие-то различия в зависимости от страны: везде одна и та же структура, один формат работы. Какие-то особенности проявляются, если речь идет о региональных агентствах. А в международных агентствах всегда четко отработаны все процессы, и в проекте участвуют все члены команды.

Айзек Фефо, графический дизайнер Stratcom (самое известное агентство ЮАР, специализирующееся на дизайне упаковки), приехал на две недели в Россию в рамках программы GLBA (Branding Alliance International Professional Exchange Program). Интересно, что раньше дизайнер ни разу не выезжал за пределы ЮАР. Пока Айзек в Москве, Анна Большакова из Depot WPF, отравилась в Южную Африку.



Работа Айзека Фефо

- Но потребители в разных странах могут быть очень разными, соответственно, и упаковка должна отличаться. Ты можешь сказать что-то о российских потребителях? Что им нравится?

- Я думаю, что российские потребители больше открыты к новому. Мы в ЮАР часто показываем клиентом, что сейчас популярно на мировом уровне, какие есть новинки и технологии в области дизайна упаковки. Но люди очень осторожны и боятся идти на риск. Никто не хочет начать перемены и сделать первый шаг. Клиенты опасаются, потому что в Африке новые технологии еще слабо распространены.

А здесь я видел очень крутые вещи. Например, можно просканировать здание по QR-коду и узнать всю его историю. Кроме того, есть технология от, кажется, бренда Heineken. Можно с помощью QR-кода просканировать бутылку из переработанного стекла и тоже узнать ее историю. Это очень круто. Африканские компании опасаются использовать подобные технологии. А российские потребители больше расположены к экспериментам.

Вы не боитесь пробовать что-то новое, потому что ваши клиенты легче соглашаются на эксперименты. Мы предлагаем клиенту два варианта: нечто особенное, что нам очень нравится, и более традиционный осторожный концепт. Но клиент не хочет пробовать что-то новое и, как правило, выбирает второй вариант. Однако если ты даже не попытаешься разработать и предложить хороший креативный концепт, ты не будешь развиваться. Ты будешь делать одно и то же вновь и вновь. Это скучный безопасный путь. Безопасный дизайн не значит хороший дизайн. Я считаю, что надо постоянно бросать себе вызов и выходить за рамки.

Но не думайте, что африканский дизайн примитивен. Мы очень сильно продвинулись в последнее время, многое переняли у наших зарубежных коллег. У нас есть много примеров хорошего современного дизайна.

Stratсom — единственное в ЮАР нишевое агентство, специализирующееся на дизайне упаковки: от концепции, эскизов и нейминга до логотипа и собственно дизайна упаковки.



Работа Айзека Фефо

- Расскажи, как тебе работа в России.

- Такие программы стажировок очень вдохновляют. Дизайнеры в разных странах мыслят по-разному. Конечно, формат работы похож, но мы видим вещи иначе. Происхождение определяет способ мышления.

Командная работа здесь великолепна. Сейчас мы работаем вместе уже над вторым проектом. Мне нравится, что в процессе участвуют все. Все делятся идеями, обсуждают проект.

- Какие проекты тебе нравятся больше всего?

- Я в дизайне уже шесть лет. Я работал над самыми разными проектами: веб-сайты, принты, упаковка - все, что угодно. Но я обожаю упаковку еды, это самое интересное.