Над проектом работала дизайн-студия Dalton Maag

Сервис аренды жилья Airbnb в партнёрстве с дизайн-студией Dalton Maag разработал свой собственный шрифт Cereal. Компания будет использовать его во всех рекламных брендированных материалах.

В Airbnb объяснили, что собственный шрифт понадобился компании для бизнес-целей: шрифт сервиса должен быть узнаваемым и разборчивым на всех платформах, то есть одинаково хорошо выглядеть в онлайн и офлайн материалах. По словам дизайнеров, продукт получил «мощную обработку, которая подчеркивает ценности бренда».

«Наша работа чрезвычайно типографична. Люди сталкиваются с брендом на различных носителях, начиная с ресурсов в интернете, заканчивая рекламой в метро. Перед нами стояли конкретные бизнес-задачи — сделать бренд отличаемым, удобочитаемым и узнаваемым. Для этого не подходили никакие доступные шрифты. Мы хотели такой шрифт, который будет отражать индивидуальность бренда, поэтому мы решили создать свой собственный», — рассказали в компании.

Пока новый шрифт работает только с латиницей, но в дальнейшем он будет поддерживать и другие языки, в том числе арабский, китайский и кириллицу.