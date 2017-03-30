Воспользоваться предложением смогут все, у кого отключили горячую воду



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Сервис по аренде частного жилья Airbnb запустил в Москве услугу по аренде ванных комнат во время сезона отключения горячей воды. Кроме того, на это время компания собирается менять название на AirBed&Bathroom, пишет TJournal со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Услуга по аренде ванных комнат получила название “Как дома”. Интересно, что клиенты, воспользовавшиес я сервисом, смогут не только принять душ, но и выпить чашку чая с владельцем квартиры и “провести время за приятным общением”, говорят в компании.

“В основе нашего сервиса лежит искреннее гостеприимство, и мы считаем, что оно должно распространяться как на квартиры целиком, так и на отдельные их части”, - прокомментировал запуск услуги Андрей Вербицкий, генеральный директор Airbnb в России и странах Восточной Европы.

Профилактическое отключение горячей воды в Москве ежегодно проходит в мае и занимает не более десяти дней. График начала работ появляется за неделю до начала работ на сайте Московской объединённой энергетической компании. В 2016 году водоснабжение отключили 10 мая.