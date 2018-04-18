В играх примут участие представители крупнейших рекламные агентств и брендов страны

Интернет подразделение коммуникационного агентства «Страна-онлайн» совместно с МоЗгва проводят Весеннюю сессию Первых Интеллектуальных Рекламных Игр. И это уже во второй раз! Первые игры прошли 7 декабря 2017 года.

В весенней сессии примут участие представители крупнейших рекламных агентств и брендов страны.

В этот раз, за звание самой Интеллектуальной команды поборются: AARON LLOYD MEDIA, ADV_lab, AIZEK, BBDO, DAN, ЭГИС, ГАЛС, GroupM, inDIGITALwetrust, I-Guru, MasterCard, MediaInstinct, OMD, Perfomics, Publicis Media, ROSST Digital, StoryLab, Starlink, TMK media, Volkswagen

Событие состоится в четверг, 19 апреля 2018 года, в 19.30. По регламенту в составе команд может быть от 4-х до 10-ти человек. Вопросы турнира, как всегда, затронут в основном рекламную индустрию, но и тему весеннего обновления не обойдут стороной. Турнир пройдет в дружественной атмосфере, участников ждут ценные призы и великолепное настроение.



Первые интеллектуальные игры, как обычно, пройдут при поддержке проекта Sostav.ru, победители будут опубликованы на сайте 23 апреля.

Страна-онлайн — коммуникационное агентство, реализует рекламные возможности следующих интернет-ресурсов: vesti.ru, auto.vesti.ru, hitech.vesti.ru, travel.vesti.ru, vestifinance.ru, russia. tv, filmpro.ru, gmbox.ru, strana.ru, moya-planeta.ru, naukatv.ru, m24.ru, 360tv.ru, Liveinternet.ru, jv.ru, u-mama.ru.

Предлагает таргетированное размещение на 14 тематических и более чем на 90 региональных телеканалах, 16 интернет-ресурсах и является одним из лидеров по объему рекламного инвентаря.

Страна-онлайн разрабатывает и реализует специальные проекты любой сложности на ТВ и в Интернете.