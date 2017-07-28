Агентству поручено размещение, печать, монтаж и демонтаж рекламы «Билайн» в вагонах и холлах московского метро.





Брендирование в метро — эффективный рекламный инструмент, и теперь за его реализацию берется Smart View. Кампания продлится в течение года.

При выборе агентства для реализации тендера учитывались следующие критерии:

• Квалификация и опыт агентства, реализованные проекты.

• Ценовое предложение.

Smart View — рекламное агентство полного цикла, входит в группу компаний SA MEDIA.

Ключевые компетенции —размещение и аналитика в OFFLINE-рекламе, экспертиза в Outdoor, медиастратегии.

Андрей Сущик

Исполнительный директор SA MEDIA GROUP



«В тендере участвовали ведущие российские рекламные агентства, а также крупные международные игроки рекламного рынка. Победителем выбрали Smart View, для нас большая честь взять на себя осуществление такого большого амбициозного проекта».











«В тендере участвовали ведущие российские рекламные агентства, а также крупные международные игроки рекламного рынка. Победителем выбрали Smart View, для нас большая честь взять на себя осуществление такого большого амбициозного проекта».

Согласно последним исследованиям REPA, Smart View входит в ТОП-3 агентств в медиасервисе и занимает 4 место по качеству сервиса в категории агентств, специализирующихся на продвижении недвижимости. Smart View входит в ТОП крупнейших агентств по объему медиазакупок в версии Sostav.ru и находится в списке крупнейших рекламных холдингов в составе SA MEDIA.Также Smart View входит в ТОП-20 лучших агентств по объему закупок медиазакупок по версии навигатора рекламного рынка ADIndex.ru.

Силами агентства разрабатываются и реализуются комплексные рекламные кампании для ГК «ПИК» в Москве и регионах. Работы проводятся по направлениям: наружная и транзитная реклама, Indoor, СМИ, сувенирная продукция. Smart View также активно сотрудничает с такими крупными компаниями как «Лидер Инвест», «ГлавстройДевелопмент», КП «УГC», «Деловые линии», Nissan и другими.

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