Каршеринг — новое черное. PINKMAN материализовало онлайн-сервис долгосрочной аренды авто

Директор по развитию PINKMAN Сергей Орехов поделился с Sostav опытом создания бренд-платформы для Willz.

Современная модель потребления постепенно отходит от традиционных понятий собственности и движется в сторону аренды.

Перед PINKMAN стояла задача представить российскому рынку сервис онлайн-аренды автомобилей Willz. Идея бизнеса — замена владения постоянным автомобилем на долгосрочную аренду с фиксированной стоимостью. Такая пользовательская модель отличается от каршеринга, такси или классического проката, которые предполагают частую смену авто.

Сервисы долгосрочной онлайн-аренды автомобилей широко распространены в Америке. У таких брендов, как Porsche и Volvo, есть подобные приложения, но они автоматически ограничивают доступный модельный ряд. Россия только созрела для такой услуги, и вывод Willz стал первым в стране.

Нам предстояло создание бренд-платформы, включая нейминг, фирменный стиль и разработку позиционирования, а также программирование интерфейса сайта и мобильного приложения. Фактически целый бизнес был материализован в digital, притом в правильной последовательности — сначала бренд-платформа, айдентика, затем интерфейс и программирование.

Целевая аудитория — жители Москвы и Санкт-Петербурга 25−45 лет с современным мышлением и доходом от 100 тысяч рублей. Как правило, владельцы небольшого бизнеса либо средний менеджмент в крупных компаниях. Мы составили портреты потенциальных клиентов и провели анализ вероятных конкурентов.

Своего рода визитной карточкой бренда стал тезис «Личная машина на нужный срок — легко.»

Изучив бизнес-модель Willz и оценив похожие сервисы по всему миру, нарисовали Карту восприятия — она помогла подойти к неймингу и фирменному стилю во всеоружии.

Говоря о нейминге сервиса, нельзя не отметить, что Willz — короткое, звучное слово, фонетика которого свидетельствует о конкретности и решимости, а Z на конце добавляет звонкости.

Фирменный стиль призван отразить свободу выбора.

Поэтому мы постарались сделать его лёгким и незамысловатым, без излишеств. На разных носителях логотип обыгрывает автомобильную атрибутику — колесо, тахометр, руль.

Определяющий элемент подобного сервиса — удобство сайта. С ним пользователю нужно будет периодически общаться на протяжении всего использования авто.

Для Willz стратегически важно выстроить между клиентом и сайтом понятные отношения, основанные на дружелюбии и интуитивности последнего. Во всем этом помогла экспертиза с аудиторией — после того, как заказчик получил готовые прототипы, он проверил эргономичность сайта и мобильного приложения.

Ещё одна задача — сократить путь от регистрации в сервисе до аренды авто. Логика предполагала, что пользователь скорее всего начнёт с просмотра модельного ряда, затем зарегистрируется и снова вернется к выбору. Первостепенная цель при такой работе — убрать лишние клики. При проработке пути учитывались обязательные шаги при регистрации: например, ввод телефона и e-mail, заполнение анкеты, отправка фото водительских прав, — их сделали максимально «безболезненными».

Дата выхода мобильного приложения пока не анонсируется.

В конце мая Willz вышел на российский рынок. Поскольку с началом тестирования реальными пользователями выяснилось, что в гипотезах продукта всё же были допущены ошибки, сайт будет видоизменяться.

Именно в этом заключается смысл ускоренного создания MVP (минимально жизнеспособного продукта) — решение проблем на практике, без углубления в теорию.