Оно займется медиаобслуживанием бренда



Иллюстрация LEGO

По итогам тендера с участием ведущих международных коммуникационных агентств LEGO Group, производитель детских конструкторов LEGO, поручила медиаобслуживание агентству Initiative (входит в IPG Mediabrands) на глобальном уровне и на российском рынке, следует из сообщения агентства.

«Мы рады сотрудничать с командой Initiative в поисках инновационных форматов общения с детьми и их родителями. Мы считаем, что используемый агентством подход digital-first, равно как и сильное международное присутствие в сочетании с серьезной локальной экспертизой, помогут поддерживать наше стремление дарить радость от нашей продукции гораздо большему количеству детей по всему миру», — считает глобальный директор по маркетингу LEGO Group Джулия Голдин.



«Бренд и продукция LEGO, безусловно, занимают особое место в жизни детей и их родителей, и для нас большая честь, что компания доверила нам такую большую ответственность. Мы очень рады стать частью команды такого бренда», — говорит глобальный CEO агентства Initiative Мэт Бакстер.



Initiative – глобальное медийное агентство, оказывающее полный спектр услуг в области медиаобслуживания; является частью международной группы компаний IPG Mediabrands рекламно-коммуникационного холдинга Interpublic Group. Initiative фокусируется на концепции «культурно-ориентированного медиаагентства», отходя от традиционных подходов в рекламе брендов. Initiative оперирует в 80 странах, в команде агентства работает более 3 200 человек. Годовой оборот составляет около $16 млрд, среди клиентов агентства – такие компании, как Boeing, Dr Pepper Snapple Group, Merck и Unilever.