Российское digital-агентство Affect объявило о своём репозиционировании и решило состредоточиться на создании интегрированных проектов



Иллюстрация

Affect – это агентство более с чем 10-летней историей. В 2004 году команда Affect одна из первых в России стала заниматься вирусным маркетингом. Последние несколько лет агентство работало над расширением сферы деятельности, делало упор на digital и стратегию. В результате по итогам 2017 года Affect заняло 7 место в Рейтинге креативных digital-агентств Tagline.

Но мир рекламного бизнеса стремительно меняется, и инструменты коммуникации становится всё сложнее разделить. Руководители Affect считают, что гораздо эффективнее делать интегрированную коммуникацию с использованием разных каналов (как digital, так и offline-каналов), без деления того, что разные части проекта делают разные агентства. Часто клиенты пытаются синхронизировать 10 агентств, которые преследуют разные цели и приоритеты, и в таком случае на выходе получается разрозненный продукт.

Так, объединяя разные части проектов своих клиентов, Affect поняли свою миссию и решили сконцентрироваться на создании интегрированных кампаний.

Новая миссия агентства: «Развивать интегрированный подход в рекламе, разрабатывая коммуникации не для отдельных каналов, а для единой информационной среды, в которой живут люди».

Андрей Новиков, управляющий партнер в Affect: «Мы поняли свою миссию, и тут же у нас всплыл слоган: Connected communication.

В нем мы видим чуть больший смысл, чем кажется на первый взгляд. Ведь чтобы сделать интегрированный проект, важно иметь „Connection“ с людьми в команде — без этого никуда.

„Connection“ с клиентами — это основа нашей отрасли; мы оказываем услугу, и мы должны любить своих клиентов и быть с ними в „коннекте“.

„Connection“ разных коммуникационных инструментов, чтобы сделать большой проект, а не франкенштейна.

„Connection“ разных знаний и технологий. Поэтому мы всегда учимся и делимся знаниями. Еще много „Connection“ можно перечислять, которые мы используем в Affect и в жизни». «Мы поняли свою миссию, и тут же у нас всплыл слоган: Connected communication.В нем мы видим чуть больший смысл, чем кажется на первый взгляд. Ведь чтобы сделать интегрированный проект, важно иметь „Connection“ с людьми в команде — без этого никуда.„Connection“ с клиентами — это основа нашей отрасли; мы оказываем услугу, и мы должны любить своих клиентов и быть с ними в „коннекте“.„Connection“ разных коммуникационных инструментов, чтобы сделать большой проект, а не франкенштейна.„Connection“ разных знаний и технологий. Поэтому мы всегда учимся и делимся знаниями. Еще много „Connection“ можно перечислять, которые мы используем в Affect и в жизни».

Для реализации новой миссии агентство расширило штат сотрудников до 80 человек, включая отдел ивентов и PR. Отдел разработал несколько больших проектов таких, как #OstrovEfes и новогодний проект для Alpen Gold с привлечением топ-блоггеров, съемкой нескольких роликов и использованием других инструментов.

Новый сайт Affect можно посмотреть по ссылке.

Состав творческой группы:

Генеральный продюсер – Андрей Новиков

Креативная команда – Илья Корнеев, Антон Симаненко, Александр Сопенко

Техническая команда – Павел Криворучко, Антон Шипов, Антон Николенко

Дизайн – Дмитрий Старков

PR – Юлия Сафиулина

Шоурил

Монтаж и графика – Сергей Юмаков

Cаунд-дизайн – Estetika Zvuka