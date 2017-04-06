Партнерами агентства выступят ANSA и DPA



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Три европейских информагентства объединятся, чтобы запустить European Data News Hub (EDNH). Идея принадлежит французскому AFP, итальянскому ANSA и немецкому DPA.

На новом портале будет представлен большой объем данных — тексты на пяти языках (английском, немецком, французском, испанском и итальянском), статичную и интерактивную инфографику, видеоконтент и фотоматериалы. Использовать их смогут все СМИ.

EDNH намерен освещать самые актуальные проблемы Евросоюза: миграцию, изменение климата, Brexit, ультралевые и ультраправые политические силы, борьбу с терроризмом, безработицу и другие. Хотя проект получит грант от Еврокомиссии, он будет проводить независимую редакционную политику.