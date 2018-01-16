Холдинг нашёл способ обойти запрет на использование пластиковой тары объемом более 1,5 литров

В холдинге «Афанасий» придумали, как обойти запрет на использование пластиковой тары объемом более 1,5 литров. Производитель начал разливать пиво в четырехлитровую комбинированную упаковку из картона и полиэтиленрефталата.

В новой таре выпускается пиво под брендом «Граненый мяч». Упаковка выполнена в форме футбольного мяча из картона, внутри которого помещена 4-литровая пластиковая бутылка с напитком. Отмечается, что упаковка получила декларацию соответствия от Евразийской экономической комиссии.

Напомним, запрет на продажу пива в пластиковой таре объемом свыше 1.5 литра действует в России с 1 июля 2017 года. Мера была обусловлена стремлением сократить потребление пива, недорогие сорта которого разливаются в пластик как самый экономичный вид упаковки. Частично благодаря этому, рынок пива по итогам прошлого года сократился на 4-5%.