Для обработки снимков разработчики используют нейросети



Скриншот видеоролика

Команда Adobe, занимающаяся искусственным интеллектом и машинным обучением, разработала программу для исправления плохих селфи. Главный герой демо-ролика никак не может сделать хороший кадр - все селфи выходят неудачными. На помощь ему приходят последние технологии.

В демо-ролике Adobe мужчина безуспешно пытается сделать хороший автопортрет, рассказывает TJournal. Затем он решает исправить нелепое селфи с помощью новой функции от Adobe. Программа позволяет поменять ракурс, скорректировать перспективу и добавить глубину резкости. Кроме того, можно обработать фотографию в духе любого другого снимка, просто скопировав его стиль. Пока неясно, когда функция будет доступна пользователям.

Недавно разработчики Adobe и исследователи Корнелльского университета рассказали, как работает функция копирования стилей фотографий. Ученые объяснили, что используют нейросети для обработки снимков.