Рекламодателей и друзей ждут в Москве 24 марта в клубе "Известия Холл"



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Компания Admitad и кэшбэк сервис LetyShops приглашает своих партнеров, рекламодателей и друзей на 5-ю юбилейную вечеринку Admitad lounge 2017, которая пройдет в Москве 24 марта в клубе "Известия Холл".

Традиционная мартовская вечеринка от Admitad и LetyShops соберет более 1000 гостей, среди которых будут партнеры, рекламодатели, рекламные сети и сервисы, - все люди, которые связаны с рекламой в Сети Интернет. Начало вечеринки в 19-00, шоу программа начнется в 20-00.

Чтобы принять участие в вечеринке, нужно подать заявку на сайте.

Admitad - это международная сеть партнерских программ с оплатой за целевое действие пользователя (CPA). С Admitad работает более 1100 рекламодателей по всему миру из сегментов ecommerce, finance, travel, mobile, online services, online games. С другой стороны в admitad зарегистрировано более 480 000 веб-мастеров, которые продвигают этих рекламодателей.

Регистрация на вечеринку здесь.

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