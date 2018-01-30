Международный Фестиваль рекламы и маркетинга вошел в новый глобальный рейтинг креативности AdForum Business Creative Report

Продвигая креативные решения на международном рынке, Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» вошел в новый глобальный рейтинг креативности AdForum Business Creative Report, который позволит игрокам рекламного рынка по всему миру отслеживать топовые агентства и лучшие работы по сектору услуг.

Система формирования AdForum Business Creative Report схожа с уже действующими в индустрии ежегодными международными рейтингами и основывается на итогах участия агентств в фестивалях и конкурсах рекламы, включая фестивали мирового уровня и фестивали с локальным охватом, отражающие динамику регионов. Амбассадором Восточной Европы назван «Белый Квадрат».

«Белый Квадрат» также входит в рейтинги креативности рекламных агентств АКМА, Беларусь; АКАР, Россия во всех сегментах (реклама, брендинг, digital, маркетинговые услуги); ВРК, Украина; ETKAL, Эстония; рейтинг стран Центральной Азии и Азербайджана; а также во введенный с этого года Рейтинг эффективности АКАР, что позволит победителям выйти на топовые позиции на локальных рынках.

На данный момент «Белый Квадрат» является одним из крупнейших фестивалей креативности в Восточной Европе с высоким уровнем организации деловой и конкурсной программы, состава жюри и конкурсных работ, что многократно отмечалось представителями профессионального сообщества разных стран, в том числе наиболее авторитетного глобального рейтинга креативности The Gunn Report.

1 февраля стартует основной этап приема конкурсных работ. До 31 января сохранятся льготные условия участия! Так что включайте скорость и вперед на adfest.by, загружайте работы со скидкой!

Работы принимаются в 6 конкурсов, 17 номинаций, которые будет оценивать 5 составов международного жюри.

Победителей и призеров Фестиваля ожидает PR-кампания в более 30 странах Европы и СНГ.

ПОДАТЬ РАБОТУ