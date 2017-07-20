Клуб Арт-директоров России представил новый фирменный стиль

Концепцией разработки послужила природная основа: в раскрытое название клуба заложена текстура главного душевного дерева России – березы.

В новом оформлении представлен и главный проект клуба – российский профессиональный конкурс в области рекламы и дизайна ADCR Awards 2017. Строение рисунка играет значимую роль в брендинге каждой из номинаций премии.

«Если не ADCR Awards – единственный конкурс креативности России, то кто же? Новый стиль ADCR Awards – это обращение к классике. Мы славно развиваем традицию Урусевского в «Летят журавли», Шукшина в «Калине красной», Николы Овчинникова и его берез-колонн. Новый березовый стиль – это и «рашен-деревяшен», и гибкая подвижная сетка постоянно меняющихся в своем наполнении номинаций конкурса. Как береза дышит своими черными полосками-чечевичками, так и креативность России «вдыхает» через лучшие работы, представленные в 7 номинациях конкурса. Давайте дышать полной грудью – сдавайте работы на ADCR Awards 2017!», - А. Алексеев, президент клуба ADCR.

Автором идеи нового стиля и ее реализации выступило агентство Супрематика, команда которого создает айдентику, графику и веб-сайты с 2009 года. Агентство выиграло почти все существующие фестивальные награды в СНГ и Европе, став одним из первых брендинговых агентств в рейтинге креативности России.

«Глазами отечественного творческого руководителя развернутое название премии превращается в текстуру бересты и одновременно настраивает на созерцательный лад. И под внимательным взглядом название каждой из номинаций приобретает легкие черты и детали, близкие к сфере работы этого творческого человека. А постеры скомпонованы таким образом, что превратят любой, даже самый серый угол в милую любому русскому сердцу березовую рощу», - В. Лифанов, арт-директор Супрематики.

ADCR, Клуб Арт-директоров России, – некоммерческий проект, который объединил людей творческих профессий в рекламной индустрии. Входит в европейскую лигу клубов с момента создания и уже более 10 лет транслирует миссию и идеи глобального креативного сообщества.

Премия ADCR Awards входит в число мероприятий, участие в которых учитывается при подсчете рейтинга креативности АКАР с весом 2 балла. Совет жюри состоит из ярчайших представителей российского креатива, членов клуба ADCR.

Подать заявку на ADCR Awards может как любое российское рекламное агентство, так и самостоятельный представитель индустрии.

Конкурсанты ADCR Awards автоматически получают возможность стать участниками одной из самых престижных европейских премий ADC*E Awards. Призеры ADCR Awards смогут получить скидку на участие в ADC*E Awards, а победители – представить свою работу бесплатно.