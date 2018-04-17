Кейсы принимаются до 27 августа

Один из главных профессиональных конкурсов в области рекламы, дизайна и креатива объявил о старте приема заявок. Кейсы принимаются до 27 августа. При ранней подаче с 16 апреля до 27 мая участникам предоставляется 20% скидка.

ADCR Awards — конкурс, учрежденный Клубом Арт-директоров России. Входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России).

В 2018 году ADCR Awards получил 3 балла в сегменте «брендинг» и вес в 2 балла в сегментах «креатив» и Digital.

C 16 апреля по 27 августа специалисты могут подать работы в следующих номинациях:

Film & Radio

Print & Outdoor

Interactive & Mobile

Design & Craft

Promotions & New Media

Integration & Innovation

Young & Students ( молодые креаторы до 25 лет).

Председателями ADCR Awards в 2018 году стали ключевые представители креативной индустрии, члены клуба Арт-директоров России:

Данил Голованов, Креативный продюсер Red Pepper Film

Мария Борзилова, Креативный директор MORE

Артем Филимонов, Креативный директор Possible Group

Вова Лифанов, Креативный директор « Супрематика»

Супрематика» Андрей Губайдуллин, Креативный директор РА «Восход»

Николай Фабрика, Креативный директор Instinct

Имена победителей конкурса станут известны на торжественной Церемонии награждения.

По традиции призеры в категории Grand Prix, Gold получат возможность бесплатно представить свою работу на одной из самых престижных международных премийADC*E Awards, а скидку на участие в ней получат номинанты категорий Silver, Bronze и Shorlt list.

Участие в ADC*E Awards принимают только победители и лауреаты ADCR Awards.