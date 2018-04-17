Один из главных профессиональных конкурсов в области рекламы, дизайна и креатива объявил о старте приема заявок. Кейсы принимаются до 27 августа. При ранней подаче с 16 апреля до 27 мая участникам предоставляется 20% скидка.
ADCR Awards — конкурс, учрежденный Клубом Арт-директоров России. Входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России).
В 2018 году ADCR Awards получил 3 балла в сегменте «брендинг» и вес в 2 балла в сегментах «креатив» и Digital.
C 16 апреля по 27 августа специалисты могут подать работы в следующих номинациях:
- Film & Radio
- Print & Outdoor
- Interactive & Mobile
- Design & Craft
- Promotions & New Media
- Integration & Innovation
- Young & Students (молодые креаторы до 25 лет).
Председателями ADCR Awards в 2018 году стали ключевые представители креативной индустрии, члены клуба Арт-директоров России:
- Данил Голованов, Креативный продюсер Red Pepper Film
- Мария Борзилова, Креативный директор MORE
- Артем Филимонов, Креативный директор Possible Group
- Вова Лифанов, Креативный директор «Супрематика»
- Андрей Губайдуллин, Креативный директор РА «Восход»
- Николай Фабрика, Креативный директор Instinct
Имена победителей конкурса станут известны на торжественной Церемонии награждения.
По традиции призеры в категории Grand Prix, Gold получат возможность бесплатно представить свою работу на одной из самых престижных международных премийADC*E Awards, а скидку на участие в ней получат номинанты категорий Silver, Bronze и Shorlt list.
Участие в ADC*E Awards принимают только победители и лауреаты ADCR Awards.