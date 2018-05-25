Автором проекта, по традиции, выступило брендинговое агентство «Супрематика»

Один из главных российских профессиональных конкурсов в области рекламы, дизайна и креатива представил новый фирменный стиль. Легкий ребрендинг — сильный ребрендинг. В основе концепции-2018 — работа арт-директора и дизайнера как она есть. Автором проекта, по традиции, выступило брендинговое агентство «Супрематика».

"Супрематика" разрабатывает фирменный стиль конкурса в четвертый раз. В 2015 году, когда клуб арт-директоров ADCR был перезапущен, команда иронизировала на тему рекламного языка и придумала айдентику самого ADCR. В 2016 агентство, несмотря на собственный почерк, разногласия в понимании профессии и видении рекламы, пришло к смелому решению: «А — это арт-директор». В 2017 команда обратилась к русской душе в ее простейшем графическом выражении — березке.

Владимир Лифанов, креативный директор агентства «Супрематика»: "В этом году мы решили показать, что вообще из себя представляет работа арт-директора. Мы понимаем ее как выбор нужного направления и умелое развитие идей, предложенных дизайнером. У режиссера-документалиста Моргана Сперлока есть любопытное кино «Величайший фильм из всех когда-либо проданных», представляющее собой дотошное видеодокументирование того, как этот фильм, собственно, и был снят. Начав работу над концепцией, мы предложили нашим дизайнерам продемонстрировать их собственное видение нового стиля ADCR Awards. И в процессе выбора лучшего варианта стало понятно, что этот процесс и может стать хорошим и живым примером айдентики. Мы аккуратно показали все те удачные и не очень варианты, которые отвергли в процессе работы, чтобы прийти к простой и скучной надписи гельветикой. По большей части арт-директор отвергает излишне смелые концепции, которые могут быть не поняты заказчиком или, что еще хуже, отразиться отрицательно на его бизнесе. Фирменный стиль премии в 2018 году — это айдентика, прошедшая через внимательный взор, горячее сердце и твердую руку арт-директора, не чуждого самоиронии, оставившего возле отвергнутых концептов свои краткие, но емкие замечания".

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ADCR Awards — конкурс, учрежденный Клубом Арт-директоров России. Входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР. В 2018 году ADCR Awards получил 3 балла в сегменте «брендинг», 2 балла в сегментах «креатив» и Digital, и вес 5 баллов в категории Young Students.

Подать заявку на участие в конкурсе может как любое российское рекламное агентство, так и самостоятельный представитель индустрии. Работы принимаются до 27 августа в номинациях: Film & Radio; Print & Outdoor; Interactive & Mobile; Design & Craft; Promotions & New Media; Integration & Innovation; Young & Students (молодые креаторы до 25 лет).

Председателями ADCR Awards в 2018 году стали ключевые представители креативной индустрии, члены клуба Арт-директоров России.

Имена победителей конкурса станут известны на торжественной Церемонии награждения 26 сентября. Призеры в категории Grand Prix, Gold получат возможность бесплатно представить свою работу на одной из самых престижных международных премий ADC*E Awards, а скидку на участие получат номинанты категорий Silver, Bronze и Shorlt list. Участие в ADC*E Awards принимают только победители и лауреаты ADCR Awards.

Подробности и прием работ на сайте.