Консалтинговая компания выиграла тендер на проведение анализа рекламы

Компания Accenture выиграла тендер Сбербанка на проведение анализа эффективности закупки и размещения рекламы. Открытый запрос предложений был размещен в декабре, и заказчик получил только одну заявку. В связи с этим закупку признали несостоявшейся, а поставщиком стала Accenture.

С января 2018 года по апрель 2019-го компания будет заниматься повышением эффективности реализации рекламных кампаний и оптимизацией условий закупки рекламы Сбербанка. Accenture предложила выполнить работу за 4,1 млн рублей. Согласно конкурсной документации, в 2015-2016 годах банк потратил на аналогичные цели почти 4,7 млн рублей.

Accenture оказывает услуги в области стратегии, консалтинга, цифровизации бизнеса, технологий и операций, говорится на корпоративном сайте. Согласно данным системы Seldon.Basis, компания уже сотрудничает со Сбербанком по некоторым направлениям деятельности, в частности в области информационных технологий. В 2016 году Accenture проводила анализ эффективности закупки и размещения рекламы банка. У компании также был контракт с ВТБ на создание собственного частного облака для банка за 50 млн рублей.